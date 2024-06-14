Невролог Шульпа посоветовала пить меньше кофе, чтобы снизить воздействие магнитных бурь

С весны было уже несколько мощных магнитных бурь, которые по-разному влияют на людей. Как обезопасить себя от их воздействия, «Крыму 24» рассказала врач-невролог Кира Шульц.

Она объяснила, что в группе риска находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также страдающие гипертензией. Им особенно важно следить за своим питание и напитками во время магнитных бурь.

«Мы можем обратить внимание на то, что нужно снизить употребление кофеинсодержащих препаратов и напитков — кофе, крепкого чая, какао», — отметила врач.

Она посоветовала заменить эти напитки на травяные чаи или обычную воду.