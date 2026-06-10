Сегодня 02:59 Нашествие гигантских пауков в Подмосковье: бежать или бояться нечего? Энтомолог раскрыл правду Энтомолог Ефременко: размножение пауков в Подмосковье связано с влажной весной 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В июне 2026 года жители Подмосковья стали делиться фотографиями и видео с необычно крупными пауками. Некоторые назвали это нашествием. Действительно ли в регион пришли гигантские членистоногие, стоит ли их бояться и можно ли их уничтожать?

Причина сезонной активности пауков Пик численности пауков в Подмосковье пришелся на июнь 2026 года. Энтомологи связали этот всплеск напрямую с погодными условиями предшествующих месяцев. Зимой 2025–2026 годов в регионе выпало аномально много снега. Снежный покров создал отличную термоизоляцию, позволившую личинкам насекомых пережить холода в сохранности. Весна выдалась теплой и дождливой. При таянии обильных снегов образовались масштабные временные водоемы.

Фото: РИА «Новости»

Эти лужи и разливы стали идеальными инкубаторами для размножения комаров и мошек. Раннее потепление ускорило процесс, и насекомые появились на три-четыре недели раньше обычного срока. Зоолог, энтомолог Владимир Ефременко в разговоре с 360.ru просто и понятно объяснил механизм.

Пауков в этом году много только по одной причине. Была очень дождливая весна и было очень много вкусной еды. То есть комары, мошки и так далее. Пауки ими питаются и начинают интенсивно размножаться. Вот и все. Владимир Ефременко зоолог-энтомолог

Таким образом, массовое появление пауков — это естественная реакция экосистемы на изобилие корма. Увеличение их численности не свидетельствует о какой-либо аномалии или вторжении южных видов. Безопасны ли крупные пауки Подмосковья Все пауки в некотором смысле ядовитные — это биологический факт, не подлежащий сомнению. Однако степень опасности для человека определяет концентрация яда, его свойства и строение хелицер — челюстей паука. Так, виды, обитающие в Подмосковье, часто не способны прокусить кожу человека.

У наших пауков очень тонкие хелицеры, которые даже не могут проколоть нашу кожу. И у них очень слаботоксичный яд. Поэтому они для нас абсолютно безопасны. И большие, и маленькие, и средние. Самое большее, что может вызвать наш паук, это легкий зуд, раздражение, покраснение и не более того. Владимир Ефременко

Даже при самом неблагоприятном сценарии — прямом контакте и состоявшемся укусе — максимальные последствия ограничиваются локальной болью, отеком и покраснением. Летальных исходов от укусов подмосковных пауков в средних широтах не наблюдается. Кроме того, пауки просто не проявляют агрессию первыми. Они кусают только в случае прямой угрозы их жизни — например, когда их берут в руки или случайно придавливают. Обзор крупных видов пауков в Подмосковье После объяснений энтомолога о безопасности местных пауков стоит познакомиться с самыми заметными из них. В регионе действительно обитают несколько видов, чьи размеры впечатляют. Южнорусский тарантул (мизгирь) достигает длины тела до пяти сантиметров, а с ногами — значительно крупнее. Этот вид занесен в Красную книгу Московской области как исчезающий.

Фото: РИА «Новости»

Исследования 2026 года показали, что в ранее известных местах обитания в Луховицах и Серебряных Прудах тарантулы больше не живут, хотя единичных особей замечали в Шатуре и даже на территории Тимирязевской академии в Москве. Укус тарантула хоть и болезненный (как укус шершня), но не опасен для человека — его яд слаботоксичен. Паук-оса (аргиопа Брюнниха) вырастает до четырех сантиметров в длину, а с расправленными ногами — до семи сантиметров. Черно-желтая полосатая окраска делает его заметным даже для неспециалистов. Раньше этот южный вид не встречался севернее 52-й параллели, но изменение климата позволило ему освоить Подмосковье. В 2026 году аргиопу уже замечали в Раменском, Домодедове, Королеве, Подольске, Павловском Посаде и Балашихе. Паук-охотник каемчатый оставался одним из крупнейших в регионе. Длина его тела сопоставима с монетой, а размах ног достигает 10 сантиметров. Этот паук держится у воды, умеет бегать по поверхности и охотиться на мальков рыб и головастиков. Натуралисты фотографировали каемчатого охотника в Раменском районе и окрестностях Радонежа.

Фото: РИА «Новости»

Крестовик обыкновенный — классический садовый паук с крестообразным рисунком на брюшке. Его размеры скромнее (до 2–2,5 сантиметров), это один из самых узнаваемых и часто встречающихся в регионе. Водяной паук (серебрянка) — единственный пресноводный паук в Европе. Длина его тела не превышает двух сантиметров. Серебрянка обитает в стоячих водоемах Подмосковья и дышит воздухом под водой с помощью пузырька, который удерживают волоски на брюшке. Какую пользу приносят пауки Пауки выполняют роль естественных регуляторов численности насекомых. Они уничтожают комаров, мух, тлю, гусениц и других вредителей. Один паук-оса способен поймать до 400 насекомых-вредителей за сутки. Эта способность делает их невидимыми, но эффективными помощниками в борьбе за урожай.

Они уничтожают всевозможных насекомых. Каких угодно. Ну и кроме того, ими питаются насекомоядные птицы и всевозможные зверьки. Они — составляющие пищевой цепочки. То есть они поедают мелких насекомых, каких-то букашек, козявок. А ими питается кто-то еще. Все взаимосвязано и сбалансировано. Владимир Ефременко

Присутствие редких видов, таких как черный эрезус, занесенный в Красную книгу, говорит о здоровом состоянии экосистемы. Пауки выступают биоиндикаторами — по их разнообразию специалисты судят о степени воздействия человека на природу. Нужно ли уничтожать пауков Многие, заметив в доме крупного паука, первым делом тянутся за тапком или пылесосом. Но стоит ли истреблять эти создания, если они не представляют реальной угрозы?

Фото: РИА «Новости»

Энтомолог Ефременко на этот вопрос ответил коротко и по существу. «А зачем их бояться? Чем их больше, тем лучше. Тем меньше будет комаров и мух», — заметил он.

Проблема уничтожения еще и в том, что это бессмысленно с практической точки зрения. Если в помещении или на участке остается еда для пауков (комары, мухи, мошки), на место истребленных очень быстро придут новые. Наконец, есть и юридическая сторона вопроса. Южнорусский тарантул, которого многие пугаются больше всего, занесен в Красную книгу Московской области. Убивать этих пауков запрещено законом, и штраф за это может оказаться куда более ощутимым, чем гипотетический укус.

Фото: РИА «Новости»

Выходит, страшны вовсе не пауки. Обилие комаров и мошек — вот что действительно может испортить летний отдых. Пауки же в этой ситуации оказываются союзниками, а не врагами. Они не охотятся на людей и не представляют для них никакой угрозы. Так что можно выдохнуть: пауки пришли не за людьми. Просто природа в очередной раз напомнила, что все в ней взаимосвязано.