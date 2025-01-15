Более двух километров бонов установили рядом с севшим на мель танкером «Волгонефть-239»

Специалисты установили 2140 метров боновых заграждений в районе посадки на мель кормовой части «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Об этом Морспасслужба сообщила в Telegram-канале .

«В районе посадки на мель кормовой части „Волгонефть-239“ нарастающим итогом установили 2140 метров боновых заграждений. В резерве в порту Тамань находится 855 метров боновых заграждений. Дополнительно из Новороссийска доставлены 400 метров сорбирующих боновых заграждений. По мере загрязнений боны меняются», — отметили в службе.

К кормовой части «Волгонефть-239» отшвартовали баржу «Пикник», с помощью бортового грейфера с обонованной акватории в мульду производят сбор нефтепродуктов. С 10 января специалисты собрали 84, 6 кубометра нефтеводяной смеси, ее передали для утилизации.

Также аварийно-спасательная партия Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы находится в районе кормовой части «Волгонефть-239» и активно участвует в процессе сбора мазута с акватории вдоль береговой линии.

«Ручным способом собрали 5475 килограммов нефтесодержащих отходов, 9450 килограммов — нарастающим итогом. Израсходовано 260 килограммов биосорбента для ликвидации радужной пленки, нарастающим итогом — 350 килограммов», — добавили в Морспасслужбе.

Ранее Минтранс назвал сроки откачки мазута из танкера «Волгонефть-239».