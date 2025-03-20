Браконьера, который вел нелегальную охоту в лесах Петербурга, задержали

Сотрудники комитета по природопользованию пресекли нелегальную охоту в лесах Петербурга. По информации пресс-службы ведомства, биолог Павел Глазков сообщил о возможной незаконной деятельности после того, как его знакомый обнаружил подкормочную площадку и останки животных. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург» .

После двухнедельного наблюдения нарушителя удалось поймать с поличным. Мужчина, который организовал подкормочную площадку для кабанов, использовал ее как место для охоты. Он разделывал туши прямо в лесу.

В качестве орудия преступления задержанный указал капканы для куниц, а ружье, по его словам, он нашел в лесу, но фотоловушки зафиксировали обратное.

В результате на мужчину составили протокол об административном правонарушении. Оружие изъяли и передали полиции.