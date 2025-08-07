Более 150 экологических проектов получат гранты от Президентского фонда природы

Более 1600 работ приняли участие в первом конкурсе грантов Президентского фонда экологических и природоохранных проектов, из них победителями стали 164. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании в Ситуационном центре правительства.

Общий объем грантового фонда составил один миллиард рублей. Направления проектов разнообразны — сохранение редких видов животных, экологическое просвещение, развитие экотуризма и другие.

Патрушев особо отметил, что инициативы тесно увязаны с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».

«Мы осознанно выбрали такой подход, чтобы вовлечь общественность в его реализацию, дать каждому участнику конкурса возможность внести свой вклад в достижение национальной цели», — подчеркнул зампредседателя правительства.

Реализовывать проекты начнут уже с 1 сентября. Конкурс планируют продолжить и в следующем году.

Ранее Российский экологический оператор подписал договор с РУДН о создании кафедры на базе Института экологии.