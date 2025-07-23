Кафедра Российского экологического оператора откроется в РУДН

Российский экологический оператор (РЭО) и Российский университет дружбы народов (РУДН) подписали договор о создании кафедры на базе Института экологии. Она станет площадкой для подготовки специалистов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и развития экономики замкнутого цикла.

«Сфера обращения с отходами стремительно развивается, и нам нужны кадры, которые не просто знают теорию, но и готовы решать конкретные прикладные задачи. Кафедра РЭО в РУДН поможет готовить таких специалистов — с современными знаниями, системным мышлением и пониманием того, как работает отрасль на практике, — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Кафедра поможет наладить тесную связь между образованием и реальной работой на предприятиях. Это повысит качество подготовки специалистов и позволит вузу быстрее реагировать на потребности рынка труда».

Студенты кафедры будут проходить практические занятия, участвовать в научных исследованиях, пользоваться образовательными материалами и методиками, разработанными РЭО. Особое внимание будет уделено формированию у обучающихся междисциплинарных компетенций, востребованных на предприятиях современного экологичного и промышленного сектора.

«Открытие базовой кафедры Российского экологического оператора в Институте экологии является важным стратегическим шагом для повышения качества подготовки кадров, развития научных исследований и практических решений в области обращения с отходами. Это позволит России укрепить свои позиции в сфере экономической безопасности, соответствовать международным стандартам и обеспечить устойчивое развитие страны в условиях современного мира», — отметила директор Института экологии Елена Савенкова.

Преподаватели будут проводить занятия по тем дисциплинам, которые закреплены за кафедрой, в соответствии с учебным планом. Студенты получат нужные для будущей работы навыки и знания по выбранной специальности.

Кафедра будет также заниматься проведением научно-технических работ, разработкой решений по актуальным вопросам отрасли, а также организацией дополнительного профессионального образования.

РЭО и РУДН уже реализуют совместные проекты: образовательный онлайн-курс по экономике замкнутого цикла, участие РЭО в магистерской программе и поддержка талантливых студентов, в том числе через стипендиальную программу. Все это входит в работу Консорциума по экономике замкнутого цикла, созданного РЭО.