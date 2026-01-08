Более 100 человек и 50 единиц техники задействовали на уборке снега в Подольске

Снегопад накрыл Подольск, муниципальные службы по уборке снега перешли в круглосуточный режим работы. На улицы города выехало около 50 единиц техники.

Также на устранение последствий стихии выйдут более 100 рабочих.

Ранее глава Подольска Григорий Артамонов провел оперативный штаб по ситуации в городе с уборкой снега. Он отметил, что муниципальные подрядчики работают круглосуточно в три смены по восемь часов. Также к уборке снега привлекли дополнительную технику от ресурсоснабжающих организаций.

«Аварийные ситуации, включая перебои в электроснабжении, оперативно фиксируем и устраняем», — отметил Артамонов.

Он призвал автовладельцев воздержаться от поездок на личном транспорте без особой необходимости. Это повысит эффективность уборки и безопасность в целом, подчеркнул глава города.

Мощный снегопад накрыл и столицу. В ближайшее время синоптики прогнозируют усиление осадков. Городские службы приступили к расчистке дорог и тротуаров — их освобождают от снега механически и посыпают противогололедной смесью.