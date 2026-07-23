Биолог предупредил о массовом размножении агрессивных комаров в конце лета

Биолог Федоров: со второй половины июля появится много агрессивных комаров

Во второй половине июля и в начале августа количество комаров резко увеличивается, заявил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Особенно много кровососов появляется в больших мегаполисах возле прудов и в поселках рядом с водоемами.

«Кроме того, именно в это время ожидаются максимальные нападения комаров на людей», — добавил Федоров.

В начале лета личинок мало, но после дождей и жаркой погоды популяция резко возрастает, отметил биолог. Обильные осадки формируют новые водоемы, воздух прогревается до 30 градусов.

«Именно в таких условиях выжившие и новые поколения развиваются с рекордной скоростью летом», — подчеркнул специалист.

Ранее эколог Илья Рыбальченко для защиты от кровососов посоветовал следить, чтобы рядом с домом не было емкостей со стоячей водой, где могут развиваться личинки.