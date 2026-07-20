Эколог Рыбальченко посоветовал убрать стоячую воду у дома, чтобы избежать нападок комаров

В Москве временное снижение активности комаров может быстро смениться новым всплеском из-за дождей и теплой погоды. Личинки насекомых активнее развиваются в лужах и других скоплениях воды, сообщает Авторадио .

В Росприроднадзоре предупредили, что после временного затишья в Москве может резко вырасти численность комаров. Причиной специалисты назвали дожди и высокую температуру, которые ускоряют развитие насекомых.

В ведомстве пояснили, что для развития личинок комарам нужны стоячие водоемы: лужи, талые воды и другие скопления влаги. Именно погодные условия во многом определяют рост популяции.

Рыбальченко заметил, что разговоры о «комариных штормах» не имеют научного основания. По его словам, комары обычно не улетают дальше чем на один-два километра, поэтому массовый прилет насекомых издалека маловероятен.

Специалист посоветовал следить, чтобы рядом с домом не было емкостей со стоячей водой, где могут развиваться личинки. Он также отметил, что владельцам прудов и бассейнов стоит использовать специальные средства против размножения комаров.