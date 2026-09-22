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    Астрофизик Чумаков обозначил точное время осеннего равноденствия в 2026 году

    Осеннее равноденствие в 2026 году наступит 23 сентября в 03:05 мск. Почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков пояснил, что момент события рассчитывают по всемирному координированному времени UTC, сообщает газета «Известия».

    Для каждого региона время равноденствия переводят из UTC с учетом часового пояса. Такой подход, по словам Чумакова, помогает избежать путаницы при определении астрономических событий.

    Эксперт сообщил, что точный момент равноденствия рассчитывает вычислительная техника. В расчетах используют несколько измеряемых и косвенно определяемых параметров.

    Дата равноденствия может ежегодно смещаться на один-два дня из-за различий между астрономическим и календарным циклами. Земля совершает оборот вокруг Солнца не за целое число суток, тогда как календарь состоит из целых дней.

    Точные расчеты важны для астрономии, определения времени событий и корректировки календаря, отметил Чумаков.

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