Астрофизик Чумаков обозначил точное время осеннего равноденствия в 2026 году

Осеннее равноденствие в 2026 году наступит 23 сентября в 03:05 мск. Почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков пояснил, что момент события рассчитывают по всемирному координированному времени UTC, сообщает газета «Известия» .

Для каждого региона время равноденствия переводят из UTC с учетом часового пояса. Такой подход, по словам Чумакова, помогает избежать путаницы при определении астрономических событий.

Эксперт сообщил, что точный момент равноденствия рассчитывает вычислительная техника. В расчетах используют несколько измеряемых и косвенно определяемых параметров.

Дата равноденствия может ежегодно смещаться на один-два дня из-за различий между астрономическим и календарным циклами. Земля совершает оборот вокруг Солнца не за целое число суток, тогда как календарь состоит из целых дней.

Точные расчеты важны для астрономии, определения времени событий и корректировки календаря, отметил Чумаков.