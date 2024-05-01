Апрель 2024 года стал одним из самых теплых в Москве за 145 лет | 360°

Экология 01 мая 2024, 08:49 Апрель 2024 года стал одним из самых теплых в Москве за 145 лет Синоптик Позднякова: самым теплым днем апреля в Москве стало 2-е РИА «Новости»

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Самым теплым в Москве днем апреля было 2-е. Температура воздуха, зафиксированная на станции ВДНХ, достигла +23,2 градуса, рассказала в Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

На второе место по теплу вышло 30 апреля, когда воздух прогрелся до +23. Позднякова отметила, что прошедший апрель вошел в четверку самых теплых с 1879 года. Среднемесячная температура воздуха достигла +10,9 градуса, что на 3,9 выше нормы.

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«В апреле было всего трое суток, когда температура воздуха была ниже нормы, и всего одна ночь с отрицательной минимальной температурой», — добавила метеоролог.

Осадков выпало 128% от нормы (47,4 миллиметра). Самым дождливым днем месяца стало 27 апреля, когда выпало больше трети месячной нормы осадков — 13,4 миллиметра.

В ночь на 4 мая в столице ожидаются заморозки. Холодать начнет уже с 1 мая, в пятницу столбик термометра не поднимется выше +10 градусов.