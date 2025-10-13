The Guardian: коралловые рифы постепенно вымирают из-за выброса парниковых газов

В докладе 160 ученых из 23 стран были представлены сведения о постепенном вымирании тепловодных коралловых рифов из-за выбросов парниковых газов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на The Guardian.
По данным исследователей, такая ситуация может свидетельствовать о наступлении одного из «порогов экологической катастрофы». Ученые уверены, что серьезная деградация крупной экосистемы неизбежна, поскольку коралловые рифы — дом для четверти всех морских видов и одна из наиболее уязвимых систем для глобального потепления.
Также упоминается о приближении Земли к другим переломным моментам, таким как вымирание Амазонки, разрушение основных океанских течений и потеря ледяных щитов.
