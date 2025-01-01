Аномальные морозы накроют Якутию

С 1 января в Якутск и окрестности города придут аномальные холода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы на семь градусов и более. В области наступят морозы до -54 градусов. В Якутске объявили штормовое предупреждение.

В Москве и Подмосковье накануне объявили оранжевый уровень погодной опасности. МЧС предупредило горожан о налипании мокрого снега на провода и деревья.

В первый день года в российской столице ожидается теплый фронт, температура поднимется до нуля градусов. С завтрашнего дня снова начнет холодать. Ночью столбик термометра опустится до -7 градусов, сообщила «Вечерняя Москва».