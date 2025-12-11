Редкие амурские тигрята родились в Подмосковье

В Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском родились два амурских тигренка. Об этом сообщили в Минсельхозе Московской области. Это первые малыши в данной популяции за последнее время, что имеет большое значение для сохранения вида.

Родителями стали самка Шива и самец Амур-Орион, оба принадлежат к тиграм-природникам. Специалисты отмечают, что такой «королевский» дуэт особенно ценен для этичных программ по разведению амурских тигров и помогает восстановлению генофонда вида.

Тигрята появились в конце августа, но мать долго держала их в укромном логове. Сотрудники центра наблюдали за малышами с минимальным вмешательством, чтобы не тревожить их. Первое взвешивание прошло через месяц: оба тигренка весили около семи килограммов, что считается хорошим показателем для их возраста.

Сейчас тигрята вместе с матерью находятся в отдельном уединенном вольере, чтобы им было спокойно. Первые три месяца они питаются только материнским молоком, а сейчас уже пробуют мясо и успешно охотятся на перепелок, осваивая навыки самостоятельного питания.