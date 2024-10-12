Американцев предупредили о вспышке малярии после урагана «Милтон»

Ураган «Милтон» обернется не только разрушениями, но и опасными заболеваниями. В затопленной Флориде размножатся комары — переносчики малярии и лихорадки денге, сообщила журналу Newsweek профессор географии в Университете Майами Имельда Моисе.

В одном из своих последних исследований она оценила влияние мощного атлантического шторма «Ирма» в 2017 году на популяцию комаров. В течение месяца после урагана Моисе и ее коллеги поймали в округе Майами-Дейд в 7,3–8 раз больше комаров по сравнению с аналогичным периодом 2016 и 2018 годов. По профессора, они активно размножились в богатых питательными веществами паводковых водах, оставшихся после подтоплений.

«С увеличением количества комаров возрастает вероятность укусов людей и животных, что может привести к росту заболеваемости такими заболеваниями, как лихорадка денге, лихорадка Зика, малярия и вирус Западного Нила», — предупредила она.

Кроме большого количества комаров после урагана на улицах Флориды остались крокодилы, сообщили «Известия». Один из хищников попытался прокусить шину авто в подтопленном Форт-Майерсе.