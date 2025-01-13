Активисты движения Just Stop Oil осквернили могилу Дарвина

Проникшие в Вестминстерское аббатство активисты радикального экологического движения Just Stop Oil осквернили могилу натуралиста и биолога Чарльза Дарвина. Свою акцию они приурочили сообщению климатологов, которые объявили, что в 2024 году средний климат превысил средние нормы на 1,5 градуса.

Свой протест активисты выразили надписью оранжевой краской на надгробной плите великого натуралиста и биолога «1,5 is dead» («1,5 — это смерть»).

В официальном заявлении организации говорится, что преодоление порога в 1,5 градуса нарушило все соглашения Парижского климатического соглашения.

«Миллионы людей вынужденно покинули свои дома, Калифорния охвачена пожарами, и с 1970-х годов мы потеряли три четверти всей дикой природы. Дарвин перевернулся бы в гробу, узнав, что мы находимся в эпицентре шестого массового вымирания», — указали в сообщении.

Участники движения призвали мировых лидеров остановить добычу и сжигание нефти, газа и угля, чтобы не допустить дальнейшего повышения температуры, потому что последствия уничтожат все человечество.

О повышении порога в 1,5 градуса ранее сообщили климатологи центра Copernicus. Они отметили, что цель удержать климат в установленных Парижским соглашениям рамках еще достижима, но надежда на это тает уже не по годам, а по месяцам. Прошедший 2024 год климатологи назвали самым жарким за все последнее десятилетие.

Ранее главный специалист информационного портала Метеоновости Татьяна Позднякова предупредила жителей Москвы и Московской области, что Крещенские морозы в наступившем январе не придут. Она добавила, что этот прогноз касается и других регионов Центральной России, где средняя температура по месяцу останется в пределах +2...+5 градусов.