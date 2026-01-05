Зумеры станут самыми богатыми, но все потратят. Прогноз аналитиков на 2035 год

Поколение Z оставит след в истории мировой экономики. Несмотря на общее подорожание жизни и рост безработицы, зумеры к 2035 году станут самыми обеспеченными, показало исследование Bank Of America .

Эта группа в течение следующих 10 лет составит 30% всего населения мира. Доходы зумеров возрастут: к 2031 году они получат 36 триллионов долларов, к 2040 году 74 триллиона долларов. Таким образом, к 2035 году они станут самым многочисленным и богатым поколением.

«Ожидается масштабный переток богатства, поскольку поколение бэби-бумеров передает активы более молодым поколениям, а это значит, что поколение Z и миллениалы с большей вероятностью будут принимать ключевые решения, касающиеся расходов и сбережений», — заявили специалисты.

Однако траты поколения Z тоже увеличатся сильнее, чем у других. К 2030 году их глобальные расходы достигнут 12,6 триллиона долларов по сравнению с 2,7 триллиона долларов в 2024 году.

Пока зумеры неспособны откладывать столько денег, сколько хотели бы. Используя внутренние данные Bank of America о депозитных счетах, аналитики обнаружили, что у них недостаточно средств даже на покрытие ежемесячных трат.

Поколение Z столкнулось со сложной ситуацией на рынке труда. Количество домохозяйств, получающих пособие по безработице, выросло почти на 32% в годовом исчислении в феврале. Хотя абсолютные показатели по-прежнему ниже, чем у других поколений.

На этом в моду вошли ноубай-листы, противоположность вишлистам. Участники движения составили список товаров, которые не станут покупать в течение ближайших 12 месяцев.