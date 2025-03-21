Партнер Capital Lab Шатов: международные резервы России достигли $641 млрд

Международные резервы России, состоящие из ликвидных финансовых активов, находящихся в распоряжении Центробанка и правительства, достигли уровня в 641 миллиарда долларов по состоянию на 20 марта. Это значение близко к историческому пику в 643,2 милллиарда, зафиксированному 18 февраля 2022 года, сообщил партнер Capital Lab Евгений Шатов в интервью «Известиям» .

Шатов уточнил, что международные резервы включают активы в иностранной валюте, золото, специальные права заимствования (SDR), резервную позицию в МВФ и прочие резервные активы.

Он также добавил, что резервы России растут, в основном благодаря положительной переоценке активов. За прошедшую неделю объем резервов увеличился на 2,8 миллиарда долларов, что составило 0,4%.

Несмотря на санкции, заморозившие более 300 миллиардов долларов международных резервов России, положительные тенденции роста продолжаются. Эксперт прогнозирует достижение исторического максимума резервов в ближайшем будущем.