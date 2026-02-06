Золотые резервы России достигли исторически рекордных показателей

Объем золотых резервов в России впервые в истории превысил 400 миллиардов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Центробанка.

Доля золота в российских активах всего за месяц выросла на 5% и теперь составляет 48,3%.

Накануне исторический максимум обновили и международные резервы — теперь они составляют 826,8 миллиарда долларов. За неделю они также подорожали на 5%, в основном из-за положительной переоценки.

Ранее цена золота в России впервые за много лет превысила 12 тысяч рублей за грамм. Рекордное подорожание драгоценного металла наблюдается во всем мире. Аналитики связывают это с популярностью золота у инвесторов, которые теперь вкладываются в него вместо гособлигаций и валют развитых стран.