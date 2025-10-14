Основатель Cresco Capital Сырчин заявил, что золото стало главным активом мировых экономик

Золото вновь стало привлекать внимание центральных банков мира, увеличивающих резервы драгоценного металла. Так, за прошедший год цена золота удвоилась, чему способствовал рост геополитической нестабильности и недоверие к традиционным валютам. Об этом сообщил CEO и основатель Cresco Capital Дмитрий Сырчин в разговоре с сайтом «Известия» .

По словам специалиста, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Бразилия, Турция и Германия увеличили закупки золота, стремясь диверсифицировать активы и защитить себя от рисков замораживания резервов. Как подчеркнул Сырчин, активное превышение спроса над предложением (почти на тысячу тонн в прошлом году) обеспечило устойчивость цен, несмотря на высокие логистические издержки.

По мнению эксперта, потенциал роста золота сохраняется, и его стоимость может достичь отметки в 4,5 тысячи или даже 10 тысяч долларов за тройскую унцию. Одновременно растет внимание к криптовалютам, таким как биткоин и эфириум, которые становятся инструментами инвестирования и накопления, добавил собеседник.