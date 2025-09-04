«Знаем благодаря Достоевскому». Слуцкий выступил с жестким предложением об электронных микрозаймах

Слуцкий: выдачу электронных микрозаймов нужно ограничить или совсем запретить

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой о полном запрете или серьезном ограничении выдачи электронных микрозаймов. Он также призвал ограничить дистанционное оформления кредитных договоров с МФО. В беседе с РИА «Новости» политик заявил, что дело в сложной экономической ситуации.

По его словам, в такие времена нельзя «соблазнять легкими деньгами» и без того озабоченных граждан, загоняя их в долговую яму.

Парламентарий раскритиковал микрофинансовые организации, назвав их «экономическим спрутом», который наживается на самых уязвимых категориях населения — пенсионерах, студентах и многодетных семьях.

Слуцкий привел данные, согласно которым только за второй квартал этого года МФО выдали кредитов на сумму свыше 530 миллиардов рублей.

Особое возмущение лидера ЛДПР вызвали займы под грабительские проценты.

«Что такое ставка в 150% годовых, под которую берется половина микрозаймов? Это сопоставимо с тем, под какой процент давала деньги Раскольникову старуха-процентщица. Чем ее бизнес закончился, мы знаем благодаря Федору Достоевскому», — подчеркнул он.

Слуцкий заявил, что такой бизнес является не «скорой экономической помощью», а настоящим грабежом, и призвал власти положить конец этой финансовой ловушке.

Ранее стало известно, что с 2026 года россиянам запретят брать более одного займа в МФО одновременно. С такой инициативой выступил Центробанк, власти ее поддержали. С нового года представители микрофинансовых организаций должны будут отказывать клиенту в выдаче кредита при наличии непогашенного долга.