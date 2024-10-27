Создание платежной системы БРИКС является жизненной необходимостью для организации. Об этом глава Минфина России Антон Силуанов рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину .

Министр объяснил необходимость этого перебоями в работе «привычной для всех» финансовой системы. По его словам, несмотря на приверженность некоторых участников существующей модели, наличие альтернативных инструментов предоставит право выбора.

Ранее на саммите БРИКС президенту Владимиру Путину подарили «символическую купюру» межгосударственной организации. Глава государства передал ее председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, которой «квазиденьга» не понравилась.

Известно, что на символической купюре БРИКС изобразят тотемных животных стран — участниц объединения. Банкноты подготовят к следующему саммиту, который пройдет в 2025 году в Бразилии.