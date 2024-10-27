Создание платежной системы БРИКС является жизненной необходимостью для организации. Об этом глава Минфина России Антон Силуанов рассказал в интервью журналисту ВГТРК
Павлу Зарубину.
Министр объяснил необходимость этого перебоями в работе «привычной для всех» финансовой системы. По его словам, несмотря на приверженность некоторых участников существующей модели, наличие альтернативных инструментов предоставит право выбора.
Ранее на саммите БРИКС
президенту Владимиру Путину подарили «символическую купюру» межгосударственной организации. Глава государства передал ее председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, которой «квазиденьга» не понравилась.
Известно, что
на символической купюре БРИКС изобразят тотемных животных стран — участниц объединения. Банкноты подготовят к следующему саммиту, который пройдет в 2025 году в Бразилии.
Сегодня 19:45 Ремейк «Невероятных приключений итальянцев в России» снимут на китайский лад
Сегодня 19:19 Неизвестные обстреляли машину экс-президента Боливии Моралеса
Сегодня 19:05 Конкурс непрофессиональных танцевальных коллективов прошел в Волоколамске
Сегодня 19:04 «Жизненная необходимость». Силуанов — о создании платежной системы БРИКС
Сегодня 19:02 Условие для начала переговоров с Россией назвали на Украине
Сегодня 18:49 Аварийное здание бывшей школы снесли в волоколамской деревне Ботово
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте