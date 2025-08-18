Жительница Чувашии выиграла в лотерею 33 миллиона рублей

Жительница Чувашии Анжелика выиграла в лотерею «Мечталлион» более 33 миллионов рублей, став победительницей очередного тиража. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи».
Обладательница счастливого билета рассказала, что купила последний остававшийся на кассе. Она верила, что когда-нибудь ей повезет.
«Гороскоп мне всегда говорил, что для Весов август будет финансово благоприятным. И рука чесалась очень сильно две недели», — поделилась она.
На вырученные деньги она хочет купить квартиру и дачу.