Зарплаты госслужащих и дипломатов проиндексируют на 7,6% с 1 октября

Заработные платы дипломатов и государственных служащих в России проиндексируют на 7,6% с 1 октября. Указ подписал президент Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Оклады повысят в соответствии с частью 11 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2024 года «О государственной гражданской службе».

Согласно указу, зарплаты проиндексируют дипломатам и федеральным госслужащим.

Средний размер пенсий с начала года в России вырос на 350 рублей и достиг 23 519 рублей. На учете в Социальном фоне, по данным на 1 августа, состояли 40 миллионов 761 тысяча человек.