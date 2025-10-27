Зарплата курьеров в Москве в сутки превысила 20 тысяч рублей

В Москве курьеры зарабатывают в среднем 20,5 тысячи рублей в день — это самый высокий показатель по стране. Результаты исследования платформы для автоматизации управления самозанятыми «Консоль» оказались в распоряжении ТАСС .

«Мы видим, что рынок курьерских услуг становится одним из драйверов самозанятости в России. В 2025 году доставка — это один из самых популярных способов работы и подработки во всех регионах страны для тысяч исполнителей», — отметил менеджер проектов компании «Консоль» Артем Никитин.

В 2025 году Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами по доходам от курьерских услуг. Однако наибольший рост числа исполнителей отмечается в Краснодарском крае и Татарстане.

По данным платформы, средний доход курьеров по России составляет 48 354 рубля в месяц.

«Москва уверенно занимает первое место среди исполнителей (в 4,3 раза больше, чем в Санкт-Петербурге). Средний чек по Москве в октябре 2025 года достиг 20 529 рублей за сутки работы, что является самым высоким показателем в стране», — указано в исследовании.

В Санкт-Петербурге растет спрос на курьеров. За год количество исполнителей увеличилось на 268%. Средний чек варьируется от пяти до 13 тысяч рублей за день работы. Екатеринбург занимает третье место по числу активных курьеров. Средний доход здесь составляет около 48 тысяч рублей в месяц.

В Татарстане курьеры получают в среднем от 40 до 45 тысяч рублей в месяц. За год число активных исполнителей выросло более чем в 3,5 раза.

В Краснодарском крае количество курьеров увеличилось более чем в 14 раз. В среднем они зарабатывают 46 тысяч рублей в месяц, а в высокий сезон доход может достигать 65 тысяч рублей.

HR-эксперт и глава агентства по подбору персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян ранее высказался о ситуации с занятостью в сфере курьерской доставки. Несмотря на существенное повышение зарплат, россияне не спешат устраиваться на такие позиции.