HR-эксперт Мурадян заявил, что россияне не стремятся в доставку, несмотря на повышение зарплат

HR-эксперт и руководитель агентства по подбору персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян в беседе с ИА НСН прокомментировал ситуацию с занятостью в сфере курьерской доставки. По его словам, несмотря на значительное повышение зарплат в этой области, россияне не стремятся устроиться на такие рабочие места.

Мурадян отметил, что в Санкт-Петербурге, где зарплата курьеров увеличилась на 28,9 тыс. рублей за год, наблюдается острый дефицит кадров. Однако россияне предпочитают другие виды занятости, такие как сварка, где оплата труда значительно выше и предоставляет больше возможностей для профессионального роста.

Он подчеркнул, что профессия курьера физически требовательна и не дает никаких карьерных преимуществ. Работа курьером рассматривается как временная мера, а не постоянная профессия, и поэтому молодежь предпочитает осваивать более перспективные профессии, такие как сварщик, где заработная плата может достигать полумиллиона рублей в месяц.