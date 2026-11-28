В России на полгода ввели запрет на вывоз гречихи. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Ограничение <…> будет действовать в течение шести месяцев. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке», — отметили в документе.

Мера ограничения не распространяется на гречиху, которую Россия экспортирует в страны Евразийского экономического союза, а также на партии гуманитарной помощи. В исключения также попали партии гречихи, поставляемые в Абхазию и Южную Осетию.

Гречневая крупа пользуется популярностью среди сторонников биохакинга. В ней отсутствует глютен, также в гречке низкий гликемический индекс. Гречка полезна для укрепления капилляров и снижения риска развития купероза.