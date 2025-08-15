Запрет на начисление неустойки по долгам умершего вступит в силу с 1 сентября

В России наследники смогут не платить неустойку по долгам умершего заемщика со дня его смерти и до момента принятия наследства. Новый порядок вступит в силу с 1 сентября, рассказал РИА «Новости» младший юрист юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Егор Курочкин.

«Закон устанавливает, что до принятия наследства наследниками, но не более шести месяцев с момента открытия наследства финансовые организации не вправе начислять неустойку, пени или штрафы на сумму долга умершего», — рассказал он.

Курочкин объяснил, что наследники получат время на оформление прав. Банки и иные кредитные организации должны будут прекратить начислять санкции до тех пор, пока близкие покойного не вступят в наследство. Эта норма распространяется на ипотеку, автокредиты и другие виды потребкредита.

Юрист добавил, что если на имущество покойного оформлен залог, то кредитор не вправе в одностороннем порядке до принятия наследства инициировать изъятие или реализацию имущества должника. Кроме того, для продажи заложенного имущества придется получить решение суда.

Но есть исключение — квартира, находящаяся в ипотеке. Ее можно будет выставить на торги до завершения наследственной процедуры.

Вступившие в наследство близкие умершего должны будут выплатить долг без «искусственно увеличенных санкционных начислений». Если же наследство никто не принял, то кредитору придется обратиться в суд или к нотариусу, чтобы найти способ вернуть задолженность.

Ранее адвокат Елена Кудерко разъяснила, в каких случаях наследникам не придется погашать долги покойного.