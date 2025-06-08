Наследникам назвали четыре основания не платить по долгам покойного

В наследство входят не только квартиры, но и долги покойного. Однако если срок погашения истек или стоимость имущества меньше недоимки, погашать их не придется, сообщила агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

При получении наследства, по ее словам, нужно взвесить все «за» и «против». По закону нельзя взять только часть имущества — наследовать можно или все, или ничего. Кудерко заявила, что-то же касается долгов покойного. Есть всего четыре основания их не выплачивать.

«Получив, например, квартиру и машину, наследник не будет платить по долгам наследодателя больше, чем стоит это имущество», — сказала она.

Если долг застрахован, его погасит страховая компания. Адвокат сообщила, что обычно так происходит с кредитами. Срок, в который займодатели могут потребовать возврата денег, ограничен в среднем тремя годами. По его истечении потребовать их даже от наследника они не смогут.

Кроме того, в законодательстве не указан срок формирования общего реестра требований кредиторов к наследникам. Поэтому можно вернуть деньги только тому, кто обратился первым. Опоздавшие займодатели ничего не получат.

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