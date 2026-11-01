Заполненность газохранилищ в Европе осталась на историческом минимуме

GIE: заполненность ПХГ в Европе в октябре осталась на историческом минимуме

По итогам октября подземные хранилища газа в Европе заполнены на 74,68%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ассоциацию операторов газовой инфраструктуры Европы.

Это самый низкий показатель на данную дату за всю историю наблюдений с 2011 года, причем рекордный минимум, по данным Gas Infrastructure Europe, сохранялся весь месяц.

Согласно регламенту хранения газа, принятому в 2022 году Еврокомиссией, страны ЕС должны заполнять ПХГ к 1 ноября на 90%. Из-за кризиса на Ближнем Востоке целевой показатель снизили до 80%, но и его не удалось достичь.

В 2021-2025 годах в среднем заполненность газохранилищ Европы к 31 октября сохраняли на уровне 89,77%, в текущем году она ниже на более чем 15%.

При этом в преддверии отопительного сезона на 8 сентября ПХГ содержали 67,3% от общего объема. Запасы европейцам удалось пополнить, но с приближением зимы расход топлива увеличивается.