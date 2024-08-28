Облигации украинских компаний ничего не стоят без финансовой помощи Запада, чем и воспользовались иностранные инвесторы, сумевшие получить большую прибыль. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X .

Он проанализировал отчет фонда Akraim Advisors о динамике на финансовом рынке Украины. По подсчетам специалистов, западные держатели ценных бумаг компаний «Метинвест», «Нафтогаз» и «Украинские железные дороги» заработали от 19% до 73%.

«Высокая доходность обусловлена ​​тем, что эти долги погашаются за счет финансовой помощи из Европы, что, несмотря на их мусорный статус, делает их очень надежными и прибыльными», — объяснил журналист.

Боуз также заявил, что даже украинский госдолг стал доходным инструментом спекуляций.

По его словам, переданные Украине в качестве финансовой помощи немецкие деньги попали в руки британских фондов. Журналист сказал, что последние фактически завладели страной.

За последние два года госдолг Украины увеличился на 50 миллиардов долларов, сообщили «Известия». За годы правления Владимира Зеленского этот показатель возрос на 73,8 миллиарда долларов. К июлю финансовые обязательства страны достигли 152,2 миллиарда долларов.