Заменить весь неиспользованный отпуск деньгами нельзя, напомнили в Госдуме

Получить денежную компенсацию за все неиспользованные дни отпуска можно только при увольнении, в других случаях это запрещено законом. Об этом напомнил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, его процитировал ТАСС .

Депутат отметил, что работодатель вправе компенсировать деньгами только часть отпуска сверх 28 календарных дней. Четыре полных недели сотрудник должен отдыхать. Эта мера направлена на защиту здоровья работников, чтобы не стимулировать отказ от полноценного отдыха в пользу денежных выплат.

Ранее психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев рассказал, как влиться в работу после отпуска без ущерба для психического здоровья. По его словам, главное — хорошо выспаться перед первым рабочим днем.