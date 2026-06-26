На работу из отпуска без стресса. Психиатр раскрыл лайфхак безболезненного втягивания в рабочий процесс
Психиатр Сараев: после отпуска перед работой нужно хорошо выспаться
Вливаться в работу после отпуска всегда непросто, и в первый день хочется уволиться. Как избежать стремительного выгорания и плавно выйти из отпуска, рассказал врач, психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев.
В Сети активно обсуждают рекомендации врачей: во время отпуска есть тунец, а после — скумбрию. По их мнению, рыба с омега-3, магнием и селеном помогает поддерживать баланс серотонина и кортизола и легче вернуться в рабочий ритм. Собеседник 360.ru пояснил, что скорее всего, речь идет о правильном питании во время отпуска.
«Скорее всего, здесь вопрос как раз-таки зашел о том, чтобы соблюдать здоровый образ жизни, чтобы не налегать на чрезмерно жирное мясо, на другие продукты, которые могут повлиять на тяжесть в желудочно-кишечном тракте. Поэтому здесь вопрос в целом о том, что необходимо распределять правильным образом свой рацион питания», — отметил Сараев.
По мнению психиатра, в отпуск нужно «входить правильно», тогда и «выходить» из него будет проще. Здесь большое значение имеют психологические установки — нужно настраивать себя на безалкогольный отпуск, без стресса для организма и мозга.
«Когда вы так начинаете думать, то вы будете входить в рабочую неделю, в рабочий график, в рабочие полугодия правильным образом», — отметил психиатр.
Также можно сделать акцент на том, что выход на работу — это отдых от тесного общения с семьей во время отпуска. Работу стоит воспринимать как отдушину от семейных взаимоотношений.
Врач посоветовал планировать свой отпуск так, чтобы после отдыха был свободным хотя бы день для «втягивания» в рабочий процесс. Это время необходимо, чтобы перестроиться и насладиться памятными событиями, происходившими во время отдыха.
«Могу сказать однозначно, что лучшим лайфхаком после отпуска это будет здоровый длительный сон. Если вы после отпуска, перед работой, бросив все дела, хорошо выспались, то следующий рабочий день будет для вас более эффективным и менее болезненным с точки зрения вхождения в график», — резюмировал эксперт.