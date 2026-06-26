На работу из отпуска без стресса. Психиатр раскрыл лайфхак безболезненного втягивания в рабочий процесс

Вливаться в работу после отпуска всегда непросто, и в первый день хочется уволиться. Как избежать стремительного выгорания и плавно выйти из отпуска, рассказал врач, психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев.

В Сети активно обсуждают рекомендации врачей: во время отпуска есть тунец, а после — скумбрию. По их мнению, рыба с омега-3, магнием и селеном помогает поддерживать баланс серотонина и кортизола и легче вернуться в рабочий ритм. Собеседник 360.ru пояснил, что скорее всего, речь идет о правильном питании во время отпуска.

«Скорее всего, здесь вопрос как раз-таки зашел о том, чтобы соблюдать здоровый образ жизни, чтобы не налегать на чрезмерно жирное мясо, на другие продукты, которые могут повлиять на тяжесть в желудочно-кишечном тракте. Поэтому здесь вопрос в целом о том, что необходимо распределять правильным образом свой рацион питания», — отметил Сараев.

По мнению психиатра, в отпуск нужно «входить правильно», тогда и «выходить» из него будет проще. Здесь большое значение имеют психологические установки — нужно настраивать себя на безалкогольный отпуск, без стресса для организма и мозга.

«Когда вы так начинаете думать, то вы будете входить в рабочую неделю, в рабочий график, в рабочие полугодия правильным образом», — отметил психиатр.