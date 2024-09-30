В России предложили законодательно закрепить минимальную зарплату медиков

ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о зарплате медиков не менее 2,5 МРОТ

В России могут запретить платить младшему медперсоналу меньше 2,5 минимального размера оплаты труда, а врачам — меньше четырех. Фракция ЛДПР разработала и внесет в Госдуму законопроект о введении такого порога, сообщило РИА «Новости» .

Депутаты предложили дополнить закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» новой статьей 821 и закрепить в ней минимальный размер оплаты труда. При работе на полную ставку младший и средний медперсонал сможет рассчитывать на зарплату не ниже 2,5 МРОТ, а медработники с высшим профильным образованием — не менее четырех.

«Полагаем, что принятие указанного законопроекта <…> позволит восстановить престиж и востребованность профессии медицинского работника, снизить социальное неравенство в стране», — заявили разработчики в пояснительной записке.

Последнее повышение зарплаты бюджетникам произошло в июле. Доходы медиков, учителей и деятелей культуры планировали повысить на 9,8%.