Навка подала заявку на многомиллионный грант для ледового шоу

Навка попросила грант в 29,5 млн рублей для ледового шоу «Вечера на хуторе»

Заявку на получение гранта для финансирования шоу «Вечера на хуторе» подала в Президентский фонд культурных инициатив олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Информацию об этом разместили на официальном сайте организации .

Судя по опубликованным данным, спортсменка рассчитывает на выделение 29,5 миллиона рублей в виде гранта, а также на дополнительное софинансирование на сумму почти 135 миллионов рублей.

В качестве целей проекта указано содействие музыкально-эстетическому и культурному воспитанию россиян через популяризацию фигурного катания, спорта и русской культуры при помощи ледового шоу.

Спортсменка пообещала выполнить задачи по демонстрации зрителям высокотехнологического зрелища на основе классических произведений русской литературы, провести информационную кампанию, а также обеспечить интерес к своему виду спорта и русской классике.

Ранее Татьяна Навка похвалила фигуристку Камилу Валиеву, которая вышла на лед после допингового скандала. Она пояснила, что спортсменке пришлось очень сложно после пятимесячного перерыва без тренировок, но она справилась и начала возвращаться к форме.