Заморозка карты банком. Как перевести себе деньги, чтобы не попасть в черный список

Адвокат Гибадуллин объяснил, почему банки блокируют переводы самому себе

Внезапная блокировка банковской карты — ситуация, с которой сталкиваются все больше россиян. Причиной могут стать как подозрительные, по мнению алгоритмов банка, переводы, так и обычные операции по типу перечисления денег самому себе. Какие суммы считаются рискованными, как обезопасить себя от внезапной заморозки счета и что делать, если карту уже заблокировали, выяснил 360.ru.

Почему банки блокируют переводы самому себе

Блокировка карт при переводах между своими счетами — это новое явление, рассказал 360.ru адвокат Евгений Гибадуллин. Ранее были известны случаи блокировок счетов предпринимателей — ИП или юридических лиц — по 115-му федеральному закону, так называемому «антиотмывочному». В таких случаях средства замораживали до выяснения характера перевода.

«Блокировки карт физических лиц при переводах со счета на счет тоже могут быть связаны со статьей 115 ФЗ. Как правило, это происходит автоматически, исходя из алгоритмов, разработанных банками», — пояснил юрист.

Вторая возможная причина заморозки карт при переводах самому себе — борьба с телефонным мошенничеством. Например, когда жертвы мошенников аккумулируют деньги на одном счете, чтобы потом перевести их аферистам.

«В последнее время в судебной практике нередко встречаются случаи, когда на банк возлагают обязанность возместить клиенту сумму переводов, поскольку кредитно-финансовая организация не проявила должной осмотрительности при исполнении распоряжений клиента относительно денежных средств, имеющихся на счетах», — отметил Гибадуллин.

Третьей причиной блокировок может быть борьба с дропперами — лицами, чьи банковские карты и счета используют мошенники для вывода и обналичивания похищенных средств.

Какой перевод могут заблокировать

Каких-либо конкретных сумм, от которых может начинаться блокировка, не существует, отметил адвокат.

«Заморозка может быть обусловлена лишь алгоритмами программ, которые используют банки», — пояснил специалист.

Как уберечься от блокировок за переводы самому себе

Чтобы избежать блокировки, можно предпринять следующее:

Что делать, если карту заблокировали после перевода

Если заморозка все же произошла, не следует паниковать. Обычно при переводе карта блокируется и от банка сразу поступает запрос о характере операции.

«Чтобы счет разблокировали, необходимо предоставить кредитно-финансовой организации письменные пояснения в случае необходимости, документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств», — пояснил адвокат.

Банк обязан рассмотреть документы, предоставленное клиентом пояснение и принять одно из следующих решений:

Интересно

Как правило, блокируется не сам счет и карта, а возможность использования интернет-банкинга, то есть онлайн-переводов и программ банка для осуществления переводов.

Если карту заблокировали, но запросов от банка не поступало, следует обратиться в компанию самостоятельно, например, позвонить по телефону горячей линии или сходить в отделение банка. Далее нужно объяснить ситуацию и предоставить все подтверждающие документы.

«В случае если возникнет необходимость предоставить пояснение, это можно будет сделать через специальную форму обращения, расположенную на официальном сайте банка или в мобильном приложении», — подытожил юрист.

Как выйти из черного списка Центробанка

Иногда клиент попадает в базу данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента». Этот вопрос также решается через обращение в Банк России — через коммерческий банк с соответствующим заявлением. Кредитно-финансовая организация обязана направить его в учреждение не позднее следующего рабочего дня.

Также можно оформить обращение в Центробанк напрямую — через интернет-приемную. В заявлении указывают паспортные данные, названия банков, где есть счета и карты, их номера и личный телефон. Также можно дать СНИЛС и ИНН.

Банк России рассмотрит заявление в течение 15 рабочих дней.

