Заморозка карты банком. Как перевести себе деньги, чтобы не попасть в черный список

Адвокат Гибадуллин объяснил, почему банки блокируют переводы самому себе

Внезапная блокировка банковской карты — ситуация, с которой сталкиваются все больше россиян. Причиной могут стать как подозрительные, по мнению алгоритмов банка, переводы, так и обычные операции по типу перечисления денег самому себе. Какие суммы считаются рискованными, как обезопасить себя от внезапной заморозки счета и что делать, если карту уже заблокировали, выяснил 360.ru.

Почему банки блокируют переводы самому себе

Блокировка карт при переводах между своими счетами — это новое явление, рассказал 360.ru адвокат Евгений Гибадуллин. Ранее были известны случаи блокировок счетов предпринимателей — ИП или юридических лиц — по 115-му федеральному закону, так называемому «антиотмывочному». В таких случаях средства замораживали до выяснения характера перевода.

«Блокировки карт физических лиц при переводах со счета на счет тоже могут быть связаны со статьей 115 ФЗ. Как правило, это происходит автоматически, исходя из алгоритмов, разработанных банками», — пояснил юрист.

Вторая возможная причина заморозки карт при переводах самому себе — борьба с телефонным мошенничеством. Например, когда жертвы мошенников аккумулируют деньги на одном счете, чтобы потом перевести их аферистам.

«В последнее время в судебной практике нередко встречаются случаи, когда на банк возлагают обязанность возместить клиенту сумму переводов, поскольку кредитно-финансовая организация не проявила должной осмотрительности при исполнении распоряжений клиента относительно денежных средств, имеющихся на счетах», — отметил Гибадуллин.