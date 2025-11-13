За год золотой запас России вырос на рекордные 92 миллиарда долларов

Золотые резервы России за последние 12 месяцев выросли на рекордные 92 миллиарда долларов — это больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые. Такие расчеты привело РИА «Новости» на основе данных Банка России.

На 1 ноября 2025 года в хранилищах ЦБ находилось золота на 299,8 миллиарда долларов, тогда как годом ранее его стоимость оценивалась в 207,7 миллиарда.Для сравнения: за четыре года до этого (с октября 2020-го по октябрь 2024-го) увеличение составило лишь 69 миллиардов долларов.

Стремительный рост стоимости запасов связан с ралли на мировом рынке: цена золота за год поднялась почти в 1,5 раза — с 2,7 тысячи до примерно четырех тысяч долларов за унцию. При этом физический объем резервов немного сократился — на 3,1 тонны. На 1 октября Россия располагала 74,9 миллиона тройских унций (2329,7 тонны).

Доля золота в международных резервах к началу ноября достигла 41,3%, тогда как валютная часть активов выросла лишь на 0,5%, до 426 миллиардов долларов.

В октябре частный инвестор и основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров в разговоре с RT отметил, что ближайшее будущее драгметалла выглядит многообещающим. По его словам, центробанки по всему миру продолжают наращивать золотые запасы, а сам металл особенно востребован в периоды нестабильности.

Он подчеркнул, что золото не зависит от обязательств эмитентов, не требует доверия к ним и сохраняет ценность вне зависимости от геополитической ситуации, а также менее подвержено влиянию процентных ставок и долларовой политики США, чем традиционные защитные активы вроде облигаций.