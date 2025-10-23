Инвестор Сидоров заявил, что ближайшие перспективы золота весьма позитивны

Частный инвестор и основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров в разговоре с RT поделился своим мнением о золоте. Эксперт заявил, что ближайшее будущее этого актива выглядит многообещающим.

Сидоров отметил, что центральные банки по всему миру продолжают увеличивать запасы золота. Преимущество драгоценного метала особенно очевидно в условиях нестабильности.

«Золото не зависит от чьих-либо обязательств, не требует доверия к эмитенту и сохраняет ценность вне зависимости от геополитической конъюнктуры», — считает инвестор.

Специалист добавил, что золото также не зависит от процентных ставок и долларовой политики США в отличии от облигаций, традиционно считавшихся защитным активом.