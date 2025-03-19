Wildberries увеличил плату за товар, который клиент не забрал из ПВЗ

Маркетплейс Wildberries увеличил плату за возврат товара, который клиент не забрал из пункта выдачи заказов (ПВЗ) в течение установленного срока. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.
«С сегодняшнего дня стоимость списания за возврат товара составляет 200 рублей, если клиент совершил заказ и не явился за ним в пункт выдачи заказов в течение 14 дней», — заявили в компании.
Пресс-служба маркетплейса отметила, что количество невыданных товаров не превышает 1% от общего объема. Если клиент отказался от не подошедшего товара, то возврат осуществляется на прежних условиях.
Ранее Wildberries выступил против регистрации продавцов через «Госуслуги». Обязательная аутентификация продавцов на российских маркетплейсах через сервис «Госуслуги» заблокирует международное развитие онлайн-торговли, заявили в пресс-службе.
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