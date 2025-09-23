Выпускники российских вузов без опыта захотели зарплату до 300 тысяч рублей

В России специалисты без опыта работы претендуют на зарплату в несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на исследование девелопера СК10 и платформы hh.ru.

Из его результатов следует, что почти четверть опрошенных с высшим образованием согласны начинать со скромной зарплаты в 40-60 тысяч рублей. На доход от 60 до 80 тысяч рассчитывают 24% выпускников.

Получать от 80 до 100 тысяч хотят 17% специалистов без опыта, а 13% захотели зарплату от 100 до 300 тысяч рублей.

Среди соискателей со средним профессиональным образованием схожая ситуация: 28% ожидают зарплату до 60 тысяч рублей, а 12% — до 300 тысяч.

Ранее стало известно, что самыми высокооплачиваемыми специалистами в России назвали тестировщиков. В среднем им предлагали зарплату в 129 тысяч рублей в месяц.