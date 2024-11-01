Выплаты премий россиянам перенесут из-за налоговых изменений

Крупные российские компании собираются перенести выплаты годовых премий и бонусов с начала 2025 года на декабрь 2024-го. Об этом сообщил РБК .

Этот вопрос прорабатывает бизнес из различных секторов экономики. На такой шаг решились около 25-30% предприятий.

«Компании считают это эффективным подходом, который способствует более плавному переходу и адаптации руководителей к новым финансовым условиям», — отметила руководитель сервисов «Оценка руководителей» и «Бенчмаркинг вознаграждений» Ward Howell Софья Чукавина.

Президент Владимир Путин ранее анонсировал новую систему оплаты труда бюджетников. В пилотном режиме программу запустят в следующем году, к 2027-му ее распространят на все регионы, отметил глава государства.