Выписки из ЕГРН подорожают в 2025 году

Финансист Финогенова: с 1 января 2025 года в России подорожают выписки из ЕГРН

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) станет дороже с 1 января 2025 года. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Услуги по предоставлению сведений из реестра, в том числе получение выписки на бумажных и электронных носителях, будут стоить в два раза дороже. Речь идет о выписках об объекте недвижимости, его характеристиках и правах на объект.

«Возрастут расходы и для тех физических и юридических лиц, кто планирует получение разрешения на строительство, поскольку в этом случае также требуется выписка из ЕГРН», — сообщила Финогенова.

Также она отметила, что подорожают услуги юристов, которые осуществляют проверку недвижимости.

С 1 января 2025 года в России начнет действовать пятиступенчатая система прогрессивного налогообложения. Граждане РФ и резиденты будут платить налог в зависимости от совокупного дохода.