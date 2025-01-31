Выигравший в лотерее миллиард сахалинец обратился за призом

Победитель лотереи «Новогодний миллиард» начал проходить процедуру для оформления выигрыша. Об этом РИА «Новости» сообщили представители крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».

«Четвертый лотерейный миллиардер, победитель „Новогоднего миллиарда“ от „Русского лото“, обратился в лотерейный центр „Столото“ для оформления выигрыша, направив необходимый пакет документов почтовой службой. Сейчас победитель проходит процесс оформления формальностей», — рассказали они.

Личность нового победителя «Столото» не раскрывает, так как по правилам он может остаться анонимным, если решит не говорить о своей победе в публичном поле. Во время розыгрыша праздничного тиража ведущие объявили, что этот пользователь был зарегистрирован в Сахалинской области.

Ранее стало известно, сколько достанется победителю «Новогоднего миллиарда». По прогрессивной шкале доходов налог составит 22%. Таким образом обладатель счастливого билета получит на руки 781 598 156 рублей.