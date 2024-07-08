Выдачи ипотечных кредитов достигли пиковых значений с начала 2024 года

Россияне взяли в июне ипотечных кредитов на сумму 777,2 миллиарда рублей

Россияне в июне 2024 года взяли 176,6 тысячи жилищных кредитов на суму 777,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на аналитическую компанию Frank RG.

По данным издания, ипотечное кредитование в первом месяце лета выросло на 44%. Это максимальный показатель с начала года. Он пришелся на окончание действия массовых льготных государственных программ со ставками 8% и 6%.

«Выдачи достигли пиковых значений с начала этого года», — отметили авторы статьи.

В понедельник, 8 июля, президент Владимир Путин предложил Госдуме и правительству рассмотреть вопрос о выплатах многодетным семьям по ипотеке.