ВТБ выкупил «Почта банк» за 36 миллиардов рублей

Руководство ВТБ планирует в ближайшее время консолидировать «Почта банк». Расчет по сделке пройдет, как ожидают стороны, 23 декабря, сообщило РИА «Новости» .

Банк ВТБ выкупил долю «Почты России» в «Почта банке» за 36 миллиардов рублей. Глава Минцфиры Максут Шадаев пояснял, что сделка рассматривается как дополнительный источник дохода, который направят на развитие «Почты России».

ВТБ и «Почта России» совместно создали «Почта Банк» еще в 2019 году. Структуру сформировали на базе «Лето банка», принадлежавшего ВТБ24.

О том, что группа ВТБ собирается выкупить долю «Почты России» в совместной «дочке», стало известно в начале июня 2024 года. Сделка планировалась на 2025 год. Затем руководство ВТБ решило ускорить процесс.

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов в беседе с РБК говорил, что одной из причин такого решения стало финансовое состояние «Почты России».

Ранее США выставили Raiffeisen Bank ультиматум. Американская сторона требовала австрийскую кредитную группу уйти с российского рынка.