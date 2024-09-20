ВТБ увеличил размер первоначального взноса по семейной ипотеке до 50,1%

ВТБ повысил размер первоначального взноса по семейной ипотеке до 50,1% в связи с сокращением лимитов по этой государственной программе. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Представители банка рассказали, что ВТБ продолжает принимать заявки по семейной ипотеке. Для клиентов, получающих заработную плату на карты банка, и тех, кто сочетает этот вид ипотеки с рыночными продуктами, условия остались прежними.

«Однако в результате снижения лимитов на рынке для остальных заемщиков первый взнос теперь составляет 50,1% от стоимости жилья», — сообщили в пресс-службе.

В банке объяснили, что увеличение взноса «в условиях стремления государства снизить долю высокозакредитованных заемщиков» позволит продолжать выдачу семейной ипотеки клиентам с низкой долговой нагрузкой.

Клиенты, подавшие заявку до 20 сентября, смогут оформить ипотеку на старых условиях до 27 сентября включительно.

Ранее в Сбербанке заявили, что с 18 сентября приостановили прием заявок на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпанного лимита средств.