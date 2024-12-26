ВТБ стал единственным владельцем «Почта Банка»

ВТБ закрыл сделку по выкупу акций «Почта банка», до 100% консолидировав свой пакет. Об этом заявил первый заместитель президента — председателя правления организации Дмитрий Пьянов, сообщило РИА «Новости» .

«Расчеты по сделке с „Почта банком“ прошли 23 декабря, как я и прогнозировал. „Почта банк“ из статуса совместного предприятия „возвратился в семью по родству“ и становится единоличной „дочкой“ группы ВТБ», — уточнил он.

В следующем году начнется миграция сети, бизнеса и базы клиентов на единую платформу под брендом ВТБ.

Банк ранее выкупил долю «Почты России» в «Почта банке», сумма сделки составила 36 миллиардов рублей. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, этот шаг расценивается как дополнительный источник дохода в целях дальнейшего развития «Почты России».