ВТБ предупредил о «шторме» из-за высокой ключевой ставки

Из-за рекордного роста ключевой ставки Центробанка на российском процентном рынке в скором времени может возникнуть «шторм». Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, его процитировал РБК .

По словам представителя банка, финансовые организации приблизились к «бурной воде с сильным штормом», и ситуация ухудшится при очередном ужесточении мер со стороны ЦБ.

«Это, по сути, шторм на процентном рынке», — подчеркнул Пьянов.

Если ключевую ставку повысят еще больше, это будет способствовать усилению инфляционного давления на экономику, объяснил эксперт. Он добавил, что ВТБ готовится к дальнейшему росту ключевой ставки до 23% и ее сохранению на протяжении всего следующего года.

Ранее советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов не исключил, что регулятор может поднять этот показатель для борьбы с инфляцией и восстановления ценовой стабильности. Решение примут по итогам заседания совета директоров 20 декабря.