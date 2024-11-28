ЦБ допустил повышение ключевой ставки в декабре

В Центробанке не исключают повышения ключевой ставки на предстоящем заседании совета директоров в декабре. Об этом заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов, чьи слова привел «Интерфакс» .

«Это решение не предопределено», — добавил Тремасов.

По его словам, регулятор пойдет на такой шаг из-за инфляции, показатель которой подходит к верхней границе диапазона — 8,5%. В сложившейся ситуации Центробанк предпримет все возможное для восстановления ценовой стабильности. Заседание совета директоров запланировано на 20 декабря.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота предрек повышение ключевой ставки минимум до 23%. Также будут расти курсы иностранных валют.