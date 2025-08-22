ВТБ повысил максимальную ставку по «ВТБ-Вкладу» до 16,5% годовых

С 22 августа ВТБ увеличивает максимальную ставку по продукту «ВТБ-Вклад» для новых и действующих клиентов, если они размещают на депозите новые средства. Об этом сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе банка.

Теперь максимальная ставка по вкладу без возможности пополнения и снятия составляет 16,5процента годовых (ранее — 16процентов) при размещении средств на два месяца с выплатой процентов в конце срока. Для остальных сроков условия остались без изменений.

В банке пояснили, что при выборе опции ежемесячной выплаты процентов, а также при наличии возможности пополнения или расходных операций ставка будет ниже.

По словам старшего вице-президента ВТБ Алексея Охорзина, несмотря на снижение ключевой ставки, интерес населения к сбережениям остается высоким. Он отметил, что новый продукт ориентирован на клиентов, которые хотят разместить средства на короткий срок и получить прибыль к концу года.

В кредитной организации уточнили, что объем рублевых вкладов физических лиц с начала 2025 года достиг 10,6 триллионов рублей, при этом более половины депозитов открываются на срок до шести месяцев.

